ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве осудили убийство иранского физика

18:14
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

МИД назвал теракт попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе

Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране нацелено на дестабилизацию обстановки на Ближнем Востоке. Москва призывает все стороны воздержаться от шагов, которые могут повлечь эскалацию напряженности, заявили в МИД России.
Иран пообещал отомстить за убийство основателя ядерной программы

"Решительно осуждаем убийство 27 ноября в Иране ученого Мохсена Фахризаде. Выражаем серьезную озабоченность в связи с провокационным характером этого террористического акта, явно нацеленного на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в регионе", - говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах, должен понести за это ответственность. Подчеркивается также, что стабильность и безопасность в регионе Ближнего Востока и в зоне Персидского залива - неизменный приоритет России.

Мохсен Фахризаде - руководитель организации исследований и инноваций минобороны Ирана - погиб 27 ноября. Перед его автомобилем прогремел взрыв, затем вспыхнула перестрелка между охранниками ученого и нападавшими. Фахризаде умер в больнице.

В Тегеране убийство ученого назвали терактом. Власти Ирана, а затем и американские СМИ заявили, что к нападению могли быть причастны спецслужбы Израиля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Церемония прощания с физиком-ядерщиком Мохсином Фахризаде
Церемония прощания с физиком-ядерщиком Мохсином Фахризаде
МИД России
МИД России
Место гибели физика-ядерщика Мохсина Фахризаде
Место гибели физика-ядерщика Мохсина Фахризаде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.