В Москве осудили убийство иранского физика

МИД назвал теракт попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе

Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране нацелено на дестабилизацию обстановки на Ближнем Востоке. Москва призывает все стороны воздержаться от шагов, которые могут повлечь эскалацию напряженности, заявили в МИД России.

"Решительно осуждаем убийство 27 ноября в Иране ученого Мохсена Фахризаде. Выражаем серьезную озабоченность в связи с провокационным характером этого террористического акта, явно нацеленного на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в регионе", - говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах, должен понести за это ответственность. Подчеркивается также, что стабильность и безопасность в регионе Ближнего Востока и в зоне Персидского залива - неизменный приоритет России.

Мохсен Фахризаде - руководитель организации исследований и инноваций минобороны Ирана - погиб 27 ноября. Перед его автомобилем прогремел взрыв, затем вспыхнула перестрелка между охранниками ученого и нападавшими. Фахризаде умер в больнице.

В Тегеране убийство ученого назвали терактом. Власти Ирана, а затем и американские СМИ заявили, что к нападению могли быть причастны спецслужбы Израиля.

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