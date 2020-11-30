Москвичей предупредили о семибалльных пробках и сильном ветре

Советуют не парковаться вблизи шатких конструкций

Ситуация на столичных дорогах к вечеру понедельника осложнилась. Москвичей предупредили о пробках в 7 баллов. Вдобавок, усиливается ветер.

"Начинаем вечерний час пик с 6 баллов, до 19 часов загруженность дорог может возрасти до 7 баллов. Вам в помощь - список магистралей и мест, где придется постоять из-за заторов", - сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Синоптики прогнозируют усиление ветра, порывами до 15 метров в секунду. Автовладельцам рекомендуют не парковаться вблизи рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций.

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