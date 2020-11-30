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Путин обсудил с президентом Узбекистана российскую вакцину от COVID-19

22:26
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Лидеры поговорили по телефону

Ход подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Саммит Содружества пройдёт в декабре в режиме видеоконференции под председательством этой центрально-азиатской страны.

В беседе были затронуты также вопросы развития двустороннего сотрудничества. Президенты подтвердили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнёрства наших стран, передает "ТВ Центр".

Особое внимание было уделено проблемам борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с использованием российских вакцин.

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