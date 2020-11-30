В пику Трампу: Зачем Байден вернул в Белый дом Псаки

Вся команда по коммуникациям Белого дома будет состоять из женщин

В США уже в понедельник пройдёт первый президентский брифинг Джо Байдена. Позже намечена встреча с советниками по переходному периоду. И этим планам демократа состояние здоровья не помешает - у избранного президента, как он сам себя называет, перелом ноги. Не смущает его и то, что действующий лидер страны Дональд Трамп поражение не признает и продолжает оспаривать результаты выборов в судах. Накануне Байден представил пресс-службу Белого дома. В неё вошли только женщины. Причём одна из них хорошо знакома со времён президентства Барака Обамы.

До инаугурации заживет. Оптимистично говорят медики по поводу реабилитации после травмы Джо Байдена. Лодыжка объявившего себя президентом политика подвернулась в минувшую субботу, когда он играл со своей собакой. Крайне некстати. Оппоненты и даже сторонники и так выражают сомнения в его способности управлять страной из-за возраста: все-таки 78. Травму сначала попытались объявить не особо серьезной. Но с томографией не поспоришь: двойной перелом стопы. Однако Байден храбрится и молодится из последних сил. Даже в ущерб собственному здоровью.

Под покровом ночи Байден покидает ортопедическое отделение в штате Дэлавэр. Явно видя, что его снимают, прихрамывая, идет сам. Хотя инвалидное кресло или костыли в данной ситуации не должны были вызвать особых вопросов. Дальше -больше. Якобы так беспокоящийся о мерах защиты от коронавируса и носящий маску даже на улице, политик в какой-то момент эту самую маску приспускает и по-молодецки засовывает в рот пальцы, которые только что касались больничных перил и стен.

Впрочем, ни отсутствие официальных результатов выборов, ни физическая травма пока не мешают этому пациенту раздавать государственные посты. А вот утверждаемые им кандидатуры заставляют задуматься о возможных других проблемах 78-летнего мужчины, на которые так упорно намекал Трамп. Байден решил вернуть в большую политику и назначить главой пресс-службы Белого дома весьма своеобразного специалиста по России. Джен Псаки. Сама себя экс-спикер Госдепа, занимавшая пост с 2013 по 2015-й годы, похоже, считала компетентной во всех сферах. Комментировала, как могла. А когда не могла, что было чаще всего, отделывалась от журналистского пула простой, но ставшей ее визитной карточкой фразой: "Я уточню это в офисе".

Особенно прославилась Джен весьма резкой, и по американской традиции, не подкрепленной аргументами критикой Москвы. Кстати, в нашей стране она стала чуть ли не популярней, чем на Родине. Ее ответы репортерам расходились на цитаты. Одним своим словом она разворачивала газопроводы и направляла природный газ наоборот - из Европы в Россию. Через территорию Украины, которая, по ее версии, граничит с Астраханской областью. Угрожала отправить американский флот к берегам Белоруссии. Вещала о выборных каруселях на референдуме в Донецкой и Луганской областях. Споткнулась на вопросе, а знает ли представитель Госдепа, что такое карусели. Пообещала уточнить у коллег, но согласилась подколкой журналиста, что это явно не детские качели, мол, там свои технологии.

Джо Байден обо всех этих перлах Псаки то ли не слышал, то ли подзабыл, то ли выбрал пресс-секретаря себе под стать: он и сам часто оговаривается. Как предмет особой гордости, Байден упоминает тот факт, что вся команда по коммуникациям Белого дома будет состоять из женщин. Не исключено, что это сделано просто в пику Трампу, которого демократы считают сексистом. 45-го президента США в последнее время видели все больше на поле гольф-клуба.

Накануне вышло первое после 3 ноября интервью в телеэфире. Правда, по телефону. При всем оптимизме относительно своей правоты по поводу масштабных фальсификаций, Трамп, пожалуй, впервые признал - на Верховный суд тоже почти никакой надежды.

По отдельным штатам Трамп уже проиграл 25 из 27 судов. Однако эксперты не исключают, что с регионах юристы специально не сильно упорствуют, и эти все мелкие иски - игра на публику: чем быстрее они будут отклонены или проиграны, тем быстрее дело до дойдет до главного, Верховного суда. А там у республиканцев большинство. Хоть и призрачная, но все-таки надежда.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"