Разгадана тайна исчезновения золотого запаса Третьего рейха

Куда исчезло золото нацистов?

Разгадка тайны или новый скандал? Подробности частного расследования, связного с исчезновением золота Третьего рейха, появились в немецкой прессе. Один из эпизодов касается денег жертв Холокоста - возможно, они еще до сих пор на счетах.

В конце 30-х - начале 40-х годов прошлого века гитлеровцы захватили запасы целого ряда европейских стран. Куда делись баснословные богатства после краха Третьего рейха, до сих пор ломают голову историки. И вот теперь появилось предположение, что часть средств, возможно, и по сей день хранится в самой Германии. Сокровища были обнаружены в 1945-м американскими военными. Это бумажные британские фунты и американские доллары, а также два золотых слитка.

Слитки - это сплавы золота, которое немцы в 1940 году похитили у бельгийского государства. Их общий вес составлял 24,84 килограмма, на слитках была нанесена нацистская символика - имперский орел и свастика - а их сегодняшняя стоимость без малого 1,5 миллиона долларов США. Что касается наличных денег, то здесь речь шла о 10 405 фунтах и 426 866 долларах США - сегодня их общая стоимость могла бы составить почти 39 миллионов евро.

Сначала средства отправили в хранилища Рейхсбанка в Берлине, однако позже перевезли в Баварию. В 96-ом году слитки были переданы Банку Англии в рамках программы по реституции монетарного золота. А вот следы иностранной валюты теряются.

Общая стоимость сокровищ Третьего Рейха - 500 миллиардов долларов США. За пополнение казны отвечал лично Мартин Борман. Особой статьёй дохода были узники концлагерей и гетто. Фашисты отбирали у жертв Холокоста буквально всё, даже снимали золотые зубные коронки. Только Освенцим позволил нацистам обогатиться на 8 тонн золота. Львиную долю этих средств нацистская верхушка вывезла в Латинскую Америку незадолго до окончания Второй мировой войны. Будут ли найдены сокровища нацистов? Учёные настроены скептически

"Возможно, найдут часть золота, спрятанного людьми, которые умерли до того, как смогли снова до него добраться. Ясно же, тот, кто прятал сокровища, планировал их впоследствии обменять на машины, дома и так далее", - говорит историк Йен Сэйер.

Награбленное нацисты планировали использовать не только в личных интересах, но и для возрождения Третьего рейха. Перед окончанием войны сокровища свозили в Берлин целыми поездами. Один из них удалось перехватить американским военным. Стоимость его содержимого оценили в 200 миллионов долларов США. А некоторые составы бесследно исчезли, так и не добравшись до столицы Германии. Так, один из золотых "поездов-призраков" пропал в Польше. Он отправился из Бреслау - нынешний Вроцлав - и исчез в небольшом городке Валбжих. В этом месте стоит замок Ксенж, в котором во время Второй мировой войны располагалась штаб-квартира нацистов. Есть легенда, что состав, до краёв забитый золотом, до сих пор стоит в одном из секретных туннелей.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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