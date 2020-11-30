Жест Месси в память о Марадоне стоил "Барселоне" нескольких тысяч евро

Регламент испанской Ла Лиги не предусматривает подобные проявления

"Барселону" наказали штрафом в три тысячи евро. Так оценили в испанской Ла Лиге жест форварда "Барсы" Лионеля Месси, которым он почтил память бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны.

Месси во время матча снял футболку, продемонстрировав надетую под игровую форму майку аргентинской команды "Ньюэллс Олд Бойз". За этот клуб играли и Месси, и Марадона. Судья показал Лионелю желтую карточку. А в Ла Лиге решили, что такие действия нарушают принятый регламент. По правилам, демонстрировать какие-либо надписи, изображения или слоганы игрокам запрещается, передает AS.

Знаменитый футболист Диего Марадона известен выступлениями за "Барселону", "Наполи" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от отека легких.

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