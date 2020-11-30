ВОЗ заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в мире

Число новых случаев заражения COVID-19 сократилось впервые с сентября

Всемирная организация здравоохранения сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом. По данным ВОЗ, на прошлой неделе число новых случаев заражения COVID-19 в мире уменьшилось – впервые с сентября, передает РИА Новости.

"На прошлой неделе в мире впервые с сентября было зарегистрировано уменьшение сообщений о новых случаях COVID-19 вследствие снижения случаев в Европе благодаря эффективности трудных и необходимых мер, принятых в последние недели", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По данным российского оперативного штаба, за последние сутки в стране коронавирусом заболели еще 26338 человек. Всего с начала пандемии в России выявлено 2295654 случая COVID-19. 39895 пациентов выздоровели.

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