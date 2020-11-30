ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в мире

19:45
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Число новых случаев заражения COVID-19 сократилось впервые с сентября

Всемирная организация здравоохранения сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом. По данным ВОЗ, на прошлой неделе число новых случаев заражения COVID-19 в мире уменьшилось – впервые с сентября, передает РИА Новости.
101-летняя итальянка трижды переболела коронавирусом

"На прошлой неделе в мире впервые с сентября было зарегистрировано уменьшение сообщений о новых случаях COVID-19 вследствие снижения случаев в Европе благодаря эффективности трудных и необходимых мер, принятых в последние недели", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По данным российского оперативного штаба, за последние сутки в стране коронавирусом заболели еще 26338 человек. Всего с начала пандемии в России выявлено 2295654 случая COVID-19. 39895 пациентов выздоровели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.