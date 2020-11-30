В мире за сутки выявлено почти полмиллиона случаев COVID-19

Около половины из них – в Северной и Южной Америке

Число выявленных случаев коронавируса за сутки в мире увеличилось более чем на 496 тысяч. Всего с начала пандемии заразились свыше 62,36 миллиона человек, умерли более 1,45 миллиона пациентов, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые властями государств. По данным организации на вечер 30 ноября, число заразившихся за сутки возросло на 496 892, умерших - на 7 697. Всего в мире насчитывается 62 363 527 инфицированных и 1 456 687 умерших от связанных с COVID-19 заболеваний.

Максимальное число заболевших за время пандемии в США - 13 082 877. На втором месте Индия - здесь зарегистрирован 9 431 691 заболевший. На трнертьем месте – Бразилия с показателем 6 290 272. В России выявлено 2 295 654 заболевших, она на четвертом месте в этом списке.

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