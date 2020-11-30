Пробная партия российской вакцины "Спутник V" отправлена в Сербию

Белград изучит возможность совместного производства препарата

Сербия до конца недели получит пробную партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для лабораторного контроля. Белград готов изучить возможность совместного производства препарата. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга после переговоров главы ведомства Дениса Мантурова с сербским премьер-министром Аной Брнабич.

В пресс-службе сербского правительства, в свою очередь, подтвердили, что партия вакцины для лабораторного контроля в размере 20 доз поступит в Серию до конца текущей недели.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, на днях достигнута договоренность о производстве вакцины в Венгрии. Ранее такие соглашения были заключены с Индией, Южной Кореей, Бразилией и КНР. Обсуждается вопрос о производстве "Спутник V" в Белоруссии. Тем временем заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" уже подали более 50 стран, передает "Интерфакс".

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