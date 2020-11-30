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Высокопоставленный иранский военный убит на сирийско-иракской границе

21:36
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Офицер погиб в результате атаки беспилотника

Высокопоставленный офицер Корпуса стражей исламской революции Ирана Муслим Шахдан погиб в районе погранперехода Аль-Каим на сирийско-иракской границе. Об атаке беспилотника на погранпереход сообщили телеканалы RT Arabic и Al Arabia со ссылкой на источники в иракской разведке.
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По информации телеканалов, трое телохранителей Шахдана также погибли во время удара. Подробности инцидента пока не приводятся.

В то же время, источники телеканала Al-Mayadeen заявляют, информация об убийстве Шахдана не соответствует действительности. Данные об атаке беспилотника еще не подтверждены, официальных комментариев не последовало.

Информация об убийстве офицера КСИР появились после того, как стало известно о смерти высокопоставленного иранского ученого-ядерщика. Мухсин Фахризаде – один из создателей ядерной программы Ирана – погиб под Тегераном 27 ноября в результате атаки террористов.

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