Житель Бобруйска чудом увернулся от перевернувшегося джипа (видео)

Он успел среагировать

Житель белорусского города Бобруйск на утренней пробежке едва не погиб под многотонным внедорожником. Спасла спортивная подготовка и скорость реакции, передает "ТВ Центр".

На опубликованной в интернете видеозаписи видно, как по тротуару бежит мужчина. Когда он приблизился к шиномонтажной мастерской (на ней и установлена камера), один из автомобилей, который двигался по дороге, заносит.

Машина переворачивается несколько раз, чудом не задев бегущего человека и припаркованные автомобили. Не пострадал и водитель джипа. Его спасло то, что он был пристегнут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"