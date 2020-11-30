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Житель Бобруйска чудом увернулся от перевернувшегося джипа (видео)

22:37
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Он успел среагировать

Житель белорусского города Бобруйск на утренней пробежке едва не погиб под многотонным внедорожником. Спасла спортивная подготовка и скорость реакции, передает "ТВ Центр".

На опубликованной в интернете видеозаписи видно, как по тротуару бежит мужчина. Когда он приблизился к шиномонтажной мастерской (на ней и установлена камера), один из автомобилей, который двигался по дороге, заносит.

Машина переворачивается несколько раз, чудом не задев бегущего человека и припаркованные автомобили. Не пострадал и водитель джипа. Его спасло то, что он был пристегнут.

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