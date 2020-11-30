Роспотребнадзор проверит концерт Басты на соответствие антикоронавирусным мерам

В соцсетях возмутились несоблюдением социальной дистанции на мероприятии

Территориальное ведомство Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу изучит обстоятельства проведения концерта исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Есть основания считать, что на мероприятии не соблюдались принятые в Северной столице из-за коронавируса ограничения.

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований и принять необходимые решения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Основанием для проверки стали сообщения в соцсетях. Пользователи сообщили, что во время мероприятия не соблюдались меры безопасности – в частности, социальная дистанция. Концерт Басты прошел в Санкт-Петербурге 27 ноября. Сам исполнитель заверяет, что организаторы максимально обеспечили соблюдение правил безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"