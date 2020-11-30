ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор проверит концерт Басты на соответствие антикоронавирусным мерам

22:03
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

В соцсетях возмутились несоблюдением социальной дистанции на мероприятии

Территориальное ведомство Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу изучит обстоятельства проведения концерта исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Есть основания считать, что на мероприятии не соблюдались принятые в Северной столице из-за коронавируса ограничения.
"Это только начало": рэпер Баста похудел на 16 килограммов

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований и принять необходимые решения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Основанием для проверки стали сообщения в соцсетях. Пользователи сообщили, что во время мероприятия не соблюдались меры безопасности – в частности, социальная дистанция. Концерт Басты прошел в Санкт-Петербурге 27 ноября. Сам исполнитель заверяет, что организаторы максимально обеспечили соблюдение правил безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста)
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста)
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста)
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.