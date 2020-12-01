Иранского физика-ядерщика убили из управляемого спутником оружия

В преступлении прослеживается след Израиля

В Иране раскрыли подробности убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Его убрали с помощью управляемого через космос оружия, сообщил иранский телеканал Al Alam. СМИ не исключают, что к покушению причастен Израиль, цель которого – усилить давление на Иран и затормозить научный прогресс.

В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство Фахризаде стало результатом заговора между Израилем, США и Саудовской Аравией.

Мохсен Фахризаде был одним из создателей ядерной программы Ирана, возглавлял управление по исследованиям министерства обороны страны. О его смерти стало известно 27 ноября. Покушение произошло в населенном пункте Абсард близ Тегерана. Сначала, по данным СМИ, произошел взрыв, а затем автомобиль ученого начали расстреливать выскочившие из засады боевики. В результате нападения Фахризаде получил ранения и был госпитализирован. Он скончался в больнице.

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