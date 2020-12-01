Из уборщицы в главы поселения: как изменилась жизнь "случайно избранной" Марины Угодской

Ее доход увеличился в десять раз

После избрания главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области жизнь бывшей уборщицы Марины Удгодской сильно изменилась, считает председатель регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валерий Громов. Он рассказал о доходах и карьере женщины.

Громов отметил, что после победы на выборах ежемесячный заработок Удгодской увеличился в десять раз. "Уборщицей она получала 3 тысячи рублей, а сейчас чуть больше 30 тысяч. Живет она скромно", - подчеркнул он.

Громов заявил, что история бывшей уборщицы заинтересовала людей. Он стал одним из тех, кто предложил Угодской попробовать себя в качестве депутата Госдумы, передает РИА Новости.

"Я понял, что народу она интересна. Обратился в центральной комитет нашей партии, убедил, раз Марина Викторовна такая популярная, надо выдвинуть ее в депутаты", - добавил Громов.

Угодская победила на местных выборах в сентябре этого года, получив 61,7% голосов, а в октябре заняла пост главы поселения. До этого женщина работала уборщицей в здании сельской администрации, выдвинуть свою кандидатуру на выборах в качестве подставного кандидата ее попросил прежний глава поселения. Позже стало известно, что у женщины есть опыт работы сельским депутатом.

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