Поставки газа в Россию и берега Белоруссии: чем запомнилась Джен Псаки

Джо Байден пообещал вернуть ее в Белый дом

Джен Псаки возвращается. Официальный представитель президента США Барака Обамы, затем официальный представитель Госдепа США. В этой роли она раскрылась по-настоящему, что ни заявление, то сенсация. Вот лишь несколько смелых заявлений Джен.

"Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии", - заявила Джен Псаки.

Учитывая, что выхода к морю у Белоруссии просто нет, звучит действительно угрожающе. Она легко меняла направление газового транзита.

"Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", - говорила Псаки.

Частенько ей доставалось от въедливого журналиста агентства AP Мэтью Ли.

"Мы не признаем результаты референдума, который прошел в Донецке и Луганске. Были сообщения о выборных каруселях, заранее заполненных бюллетенях, о голосовании детей и голосовании отсутствующих", - сказала Псаки.

"А что означает выборная карусель?" – спросил ее журналист.

"Должна признаться, я просто читаю текст, я сама не знаю, что это. Я уточню у своих коллег", - пообещала она.

"Упомянуты еще и дети, которые голосовали. Они же не делали это, кружась на карусельных лошадках?" - заявил Мэтью Ли.

"Думаю, нет, у них там свои технологии", - ответила Джен Псаки.

Ее слова облетали мир и возвращались в виде мемов и пародий. Даже у себя на родине, в США, она не была столь популярна, как у нас в России. И вот она возвращается. А может быть именно такой герой сегодня нужен Америке, который приходит в одном сапоге на официальную пресс-конференцию и переобувается в воздухе.

Ждём новых сенсаций. Но держим ухо в остро. Джен Псаки в любой момент может перебросить 6-й флот США к берегам Белоруссии, ни на мгновение не задумавшись, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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