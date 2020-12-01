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В России могут подешеветь ритуальные услуги

08:24
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Такую вероятность допускают в Госдуме

Депутат Госдумы Антон Жарков сказал, что в России могут снизить стоимость ритуальных услуг. Это произойдет в том случае, если примут его законопроект, призванный навести порядок в данной сфере. 
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Жарков внес в Госдуму законопроект, который предлагает разработать единые федеральные требования к похоронным службам. В частности, планируется обязать юридические лица и бизнесменов заключать соглашения на ведение похоронной деятельности и наказывать их за раскрытие данных о смерти граждан. 

Автор инициативы также выступил за создание реестра недобросовестных компаний. Кроме того, он настаивает на том, чтобы заявки на погребение принимались только через специальные диспетчерские центры. Это обезопасит россиян от недобросовестных предприятий, которые фактически занимаются вымогательством денег, считает Антон Жарков. 

"Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь", - цитирует парламентария "Парламентская газета".

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