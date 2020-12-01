Россиян начали уведомлять о положенных им льготах и выплатах

Пока только через сайт "Госуслуги"

Россиян с 1 декабря начнут уведомлять о положенных им мерах социальной поддержки. В России различные льготы и выплаты получают 54 миллиона человек.

В частности, зарегистрированные на портале "Госуслуг" родители будут получать уведомления о положенных выплатах на детей. Информировать будут и о мерах соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.

Пока уведомления о положенных льготах будут приходить через портал Госуслуг. Гражданину сообщат, что в связи с каким-то жизненным событием у него появилось право на меры социальной поддержки и для их получения нужно обратиться в определенное учреждение. Об этом сообщает "Российская газета".

С 2021 года информировать россиян будут также с помощью СМС или телефонных звонков, а еще через год – при личном посещении госорганов.

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