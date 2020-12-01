Не забуду ваш сырок: Шнуров в стихах простился с основателем бренда "Б. Ю. Александров"

Борис Александров умер от коронавируса

Сергей Шнуров посвятил стих основателю бренда "Б.Ю. Александров" Борису Александрову, который умер на 74-м году жизни. Музыкант поэтично поблагодарил Александрова за его продукцию и признался, что был большим фанатом сырков.

"Я в супермаркете на налик,

За раз брал упаковок семь.

Его все знали и не знали,

Он нравился почти что всем.

Свое берут, увы, года,

И не щадит тяжелый рок.

Я не забуду никогда,

Ваш глазированный сырок.

Он был мне утешения вроде.

Вы там, среди небесных тел.

Жива фамилия в народе.

Спасибо, я сказать хотел.

Вы конкурировали с Валио.

Ушли, как все, ужасно рано.

Вы настроение создавали. О!

Лучше звезды киноэкрана.

О нас о всех я щас пекусь.

Как выразить мне словами?

Спасибо вам, за этот вкус,

За те минуты счастья с вами.

Палата, вирус, ужас комы,

Теперь прощание с душой.

Мы лично были не знакомы,

Но я был ваш фанат большой", - написал Шнуров.

О смерти Бориса Александрова стало известно в понедельник, 30 ноября. Ранее врачи диагностировали у него COVID-19, неделю назад его госпитализировали в одну из московских клиник в тяжелом состоянии.

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