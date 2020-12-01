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Не забуду ваш сырок: Шнуров в стихах простился с основателем бренда "Б. Ю. Александров"

09:03
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Борис Александров умер от коронавируса

Сергей Шнуров посвятил стих основателю бренда "Б.Ю. Александров" Борису Александрову, который умер на 74-м году жизни. Музыкант поэтично поблагодарил Александрова за его продукцию и признался, что был большим фанатом сырков.
Основатель бренда "Б. Ю. Александров" умер от коронавируса

"Я в супермаркете на налик,
За раз брал упаковок семь.
Его все знали и не знали,
Он нравился почти что всем.
Свое берут, увы, года,
И не щадит тяжелый рок.
Я не забуду никогда,
Ваш глазированный сырок.
Он был мне утешения вроде.
Вы там, среди небесных тел.
Жива фамилия в народе.
Спасибо, я сказать хотел.
Вы конкурировали с Валио.
Ушли, как все, ужасно рано.
Вы настроение создавали. О!
Лучше звезды киноэкрана.
О нас о всех я щас пекусь.
Как выразить мне словами?
Спасибо вам, за этот вкус,
За те минуты счастья с вами.
Палата, вирус, ужас комы,
Теперь прощание с душой.
Мы лично были не знакомы,
Но я был ваш фанат большой", - написал Шнуров.

О смерти Бориса Александрова стало известно в понедельник, 30 ноября. Ранее врачи диагностировали у него COVID-19, неделю назад его госпитализировали в одну из московских клиник в тяжелом состоянии.

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