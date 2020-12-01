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Врач объяснил, что не надо делать после вакцинации от COVID-19

08:49
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Речь идет об испытательном периоде

Участникам испытаний вакцины от коронавирусной инфекции не следует самостоятельно сдавать тест на антитела.

Об этом РИА Новости рассказал заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим иммунолог Яков Беркун. Он объяснил, что многие хотят знать, получили они настоящий препарат или плацебо в ходе испытаний и поэтому идут сдавать кровь, а после рассказывают о результатах своему врачу. Однако эта информация может повлиять на ход исследования вакцины.

"Когда мы даем прививку, всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. У них сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек", - объяснил Беркун.

Иммунолог отметил, что качество вакцины определяют специальные комиссии по строгому протоколу, которые учитывают нюансы всех этапов проверки.

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