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Названы эффективные способы защиты банковской карты от мошенников

08:51
  • вторник
  • 01 декабря 2020

О них никогда не стоит забывать

Руководитель проекта Центра цифровой экспертизы "Роскачество" Сергей Бодров призвал россиян не раскрывать свои платежные данные. Речь идет о трехзначном CVV-коде на обороте карты, о сроке ее действия, а также о кодах-подтверждениях из СМС. 
Мошенники изобрели новый способ воровства денег с банковских карт россиян

"Если вам звонят по телефону из "службы безопасности банка", сразу кладите трубку", - говорит Бодров. 

Онлайн-покупки он посоветовал делать при помощи дополнительной карты, на которую можно время от времени переводить небольшие суммы. Нежелательно привязывать банковскую карту к интернет-магазинам, считает эксперт. 

Сергей Бодров рекомендует подключить СМС-уведомления, чтобы можно было быстро узнать о мошеннических транзакциях и заблокировать карту. 

"Не храните и не пересылайте в мессенджерах реквизиты карты, в том числе в виде фотографий. Если такая необходимость все же возникла, лучше разбить реквизиты на несколько частей и отправить разными каналами. Например, в разных мессенджерах или часть по электронной почте, а часть - в мессенджере", - сказал Сергей Бодров агентству "Прайм"

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