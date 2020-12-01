Названы эффективные способы защиты банковской карты от мошенников

О них никогда не стоит забывать

Руководитель проекта Центра цифровой экспертизы "Роскачество" Сергей Бодров призвал россиян не раскрывать свои платежные данные. Речь идет о трехзначном CVV-коде на обороте карты, о сроке ее действия, а также о кодах-подтверждениях из СМС.

"Если вам звонят по телефону из "службы безопасности банка", сразу кладите трубку", - говорит Бодров.

Онлайн-покупки он посоветовал делать при помощи дополнительной карты, на которую можно время от времени переводить небольшие суммы. Нежелательно привязывать банковскую карту к интернет-магазинам, считает эксперт.

Сергей Бодров рекомендует подключить СМС-уведомления, чтобы можно было быстро узнать о мошеннических транзакциях и заблокировать карту.

"Не храните и не пересылайте в мессенджерах реквизиты карты, в том числе в виде фотографий. Если такая необходимость все же возникла, лучше разбить реквизиты на несколько частей и отправить разными каналами. Например, в разных мессенджерах или часть по электронной почте, а часть - в мессенджере", - сказал Сергей Бодров агентству "Прайм".

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