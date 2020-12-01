Больше половины работодателей отказались от новогодних премий

2020 год будут вспоминать недобрым словом

В этом году 62% работодателей отказались от премирования сотрудников. 13% планируют выписать премии всем работникам по итогам годам, а еще 25% наградят только часть персонала.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сервис "Работа.ру", опрос проводился в ноябре 2020 года. В нем участвовали свыше 1,5 тысячи представителей российских компаний.

Интересно, что в прошлом году от премий по итогам года отказался 51% работодателей. 19% решили порадовать перед Новым годом всех работников, а 30% - только часть.

Ранее SuperJob выяснил, что лишь 21% компаний в стране намерены повысить или индексировать зарплаты сотрудникам. Это самый низкий показатель за последние четыре года.

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