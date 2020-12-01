В какую сумму россиянам обойдутся новогодние украшения

Эксперты подсчитали, сколько стоит новогодний декор

Украсить квартиру к празднику обойдется россиянам в 3350 рублей, если планировать покупку живой ели. При выборе искусственного новогоднего дерева сумма вырастет до 4550 рублей. Об этом рассказали эксперты сервиса "Авито".

"Тем россиянам, которые в этом году захотят купить полный набор украшений, живую ель и новогодний венок, праздничная обстановка обойдется в среднем в 3350 рублей, а те, кто при покупке украшений решится на приобретение искусственной елки, придется потратить около 4550 рублей", - сообщили в пресс-службе сервиса.

На сегодняшний день средняя стоимость живой ели составила 300 рублей, тогда как искусственной – 1500 рублей. В 2020 году натуральные ели подешевели на 14%, а искусственные, наоборот, прибавили в цене на 16%.

Что касается других предметов праздничного декора, то количество объявлений о продаже гирлянд увеличилось вдвое, а их стоимость снизилась на 6% и в среднем по стране составила 650 рублей. Мишура подорожала на 2% - ее можно приобрести за сумму до 500 рублей.

Ассортимент елочных игрушек увеличился на 40%, их средняя цена составила 400 рублей, что на 14% выше прошлогодних показателей. Ну а набирающие популярность новогодние венки можно купить за 1000 рублей, передает РИА Новости.

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