"Как в "Волк с Уолл-стрит": россияне начали терять деньги в сомнительных вложениях

Мошенники используют их финансовую неграмотность в своих целях

У россиян повысился интерес к вложениям в инвестиционные компании, а мошенники начали пользоваться этой ситуацией.

Об этом в интервью ТАСС заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка России Валерий Лях.

Смысл развода заключается в том, что человеку предлагают вложиться в бесперспективные акции компаний, которые не имеют никаких активов. Вкладчика убеждают в том, что ценные бумаги вырастут в цене в несколько раз, а если нет – компания обещает выкупить их обратно с премией. Но по факту ни заработать, ни просто вернуть вложенные деньги нельзя, поскольку у компании нет никаких активов.

"Мошенники могут пользоваться интересом граждан к фондовому рынку и их недостаточными знаниями, и предлагать им вложения в псевдоинвестиционные компании, так называемые пенни. Такая история, например, показана в фильме "Волк с Уолл-стрит", - заявил Лях.

В ЦБ добавили, что пока регулятор фиксирует единичные случаи такого мошенничестве, но призывает россиян быть бдительными и обещает предупреждать инвесторов при выявлении подобных афер.

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