В России за сутки выявили 26402 случая коронавируса

Число умерших от коронавируса превысило 40 тысяч человек

За последние сутки коронавирусом в России заболели еще 26402 человека. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

В Москве COVID-19 подтвержден еще у 6524 человек, в Подмосковье выявлено 1104 новых случая.

Выздоровели за сутки 24763 человека, в том числе в Москве - 6225. Скончались 569 заболевших, из них 76 - в столице.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заболели 2322056 человек. Выздоровели 1803467 заболевших. Скончались 40464 человека.

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