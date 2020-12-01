Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова

Она возглавляла музей больше полувека

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет.

О смерти Антоновой сообщил директор Музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак. "Боже мой, неужели??!! Ушла Ирина Александровна Антонова", - написал он в Facebook.

"Ирина Александровна умерла", - заявила ТАСС директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак. По ее словам, Антоновой не стало вечером в понедельник, 30 ноября.

Ирина Антонова была директором Пушкинского музея с 1961 по 2013 год. Она организовала крупные международные выставки, в том числе "Москва - Париж", "Москва - Берлин", "Модильяни", "Тернер".

Видео: Ирина Антонова в программе "Жена. История любви"

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