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Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова

09:31
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Она возглавляла музей больше полувека

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет. 
Ирина Антонова: "Я очень сочувствую современным художникам"

О смерти Антоновой сообщил директор Музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак. "Боже мой, неужели??!! Ушла Ирина Александровна Антонова", - написал он в Facebook. 

"Ирина Александровна умерла", - заявила ТАСС директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак. По ее словам, Антоновой не стало вечером в понедельник, 30 ноября. 

Ирина Антонова была директором Пушкинского музея с 1961 по 2013 год. Она организовала крупные международные выставки, в том числе "Москва - Париж", "Москва - Берлин", "Модильяни", "Тернер".  

Видео: Ирина Антонова в программе "Жена. История любви" 

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