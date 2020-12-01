Рогозин оправдался за зарплату сотрудников Роскосмоса

Инженеры-конструкторы зарабатывают по 35 тысяч рублей в месяц

Стало известно, сколько получают сотрудники Роскосмоса в столице и в регионах. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, персонал в Москве и Подмосковье зарабатывает не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Рогозин отметил, что в регионах ситуация обстоит несколько иначе. К примеру, в Воронеже даже пришлось установить минимальную зарплату конструкторов, чтобы вакансии могли заинтересовать молодых специалистов.

"В Москве у нас таких зарплат нет. В Москве она выше, но в регионах проблемы есть. Например, в Воронеже на КБХА я определил директивно минимальную зарплату конструкторов, чтобы можно было привлечь талантливую молодежь", - написал гендиректор Роскосмоса в Сети.

Таким образом Рогозин ответил на вопрос подписчика о зарплатах инженеров. Мужчина обратился к главе госкорпорации и показал скриншот с одного из сайтов по поиску работы, где зарплата инженера-конструктора указана от 35 тысяч рублей.

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