Неизвестные в форме курьеров разгромили магазин в центре Москвы

Охранника избили бейсбольной битой

В центре Москвы трое человек, двое из которых были одеты в одежду сервисов по доставке еды, совершили нападение на магазин. Они избили охранника и устроили погром: разбили витрины, стеллажи и окна.

В столичном управлении МВД сообщили, что инцидент произошел 29 ноября на Тверской-Ямской улице. У пострадавшего охранника - открытая черепно-мозговая травма и другие повреждения, мужчина госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как отмечает РИА Новости, нападению подвергся магазин "Магнолия".

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