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Ефремов пропал по дороге в колонию

09:59
  • вторник
  • 01 декабря 2020

В ОНК Москвы посмеялись над сообщениями об исчезновении актера

В понедельник утром, 30 ноября, актер Михаил Ефремов должен был прибыть в колонию ИК-4 в городе Алексеевке Белгородской области, но до места назначения так и не добрался. Об этом заявили адвокаты артиста.
Ефремов отправился в белгородскую колонию

Ранее стало известно, что защитников актера встревожило его внезапное "исчезновение". Отмечается, что в воскресенье, 29 ноября, администрация изолятора, в котором артист был на карантине, велела ему готовиться к этапированию в колонию для впервые осужденных. К восьми утра понедельника он должен был добраться до места заключения, но так туда и не прибыл. Адвокат Ефремова Владимир Васильев предположил, что актер все еще находится в пути.

В ОНК Москвы отреагировали на известие о внезапном исчезновении артиста. Сотрудники комиссии уверены, что вскоре местоположение Ефремова станет известным, пропасть он не мог.

"Я думаю, что вряд ли Михаил Ефремов куда-то может пропасть, если смотреть объективно. Если сейчас не могут найти кто-то из его "чрезмерно компетентных защитников", наверное, им стоит посмотреть общую практику этапирования заключенных. Не сегодня, завтра информация появится. Слишком видный заключенный, чтобы он мог куда-то пропасть", - считает ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Мельников добавил, что информация о перевозке заключенных является конфиденциальной и не может передаваться ни адвокатам, ни родственникам, сообщает 360.

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