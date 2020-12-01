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"Это могли быть мы": Муцениеце показала фото Пугачевой и Галкина

10:20
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Она мечтает о таком же семейном счастье

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая в этом году перенесла развод, пошутила по поводу новых отношений. 
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Муцениеце опубликовала в Instagram фотографии Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые женаты с 2011 года. Несмотря на солидную разницу в возрасте, певица и шоумен смогли создать счастливую семью.

"Это могли быть мы, но я жду, когда ты родишься", - такая шутливая фраза сопровождает снимки звездной пары. Вероятно, Муцениеце нашла эту шутку в интернете и решила поделиться с подписчиками. 

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в июне. Их дети - семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия - живут то с мамой, то с папой. По слухам, Прилучный бросил Муцениеце ради актрисы Мирославы Карпович. 

Агата Муцениеце тяжело переживает разрыв, но старается не унывать. Она готова к новым отношениям и утверждает, что не страдает от одиночества. Актриса много работает и часто проводит время с детьми.

 

 

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