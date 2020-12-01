"Представить Пушкинский музей без нее невозможно": памяти Ирины Антоновой

Ей было 98 лет

На 99-м году жизни скончалась Ирина Антонова - президент музея изобразительных искусств имени Пушкина. Ее имя прочно закрепилось в истории мирового искусства. Всю жизнь она способствовала укреплению культурных связей России с зарубежными странами. Именно она организовала крупнейшие международные выставки.

Пушкинский музей был для Ирины Антоновой домом. Многие даже говорят, что домом №1. Её хрупкая фигура и уверенный голос всегда давали ощущения спокойствия. Отдав музею 75 лет жизни, она всегда помнила своё первое впечатление, когда подкатила с одноклассниками к парадному входу на трамвае "Аннушка".

"И как всех детей, без исключения, вели в Итальянский дворик. И, конечно, поразил Давид огромный, и две конные статуи. Я ими потом бредила", - вспоминала Ирина Антонова.

У неё, конечно, были детские мечты: о физике, балете и цирке. Но с 1945 года первым и единственным местом работы для неё стал именно Пушкинский. Её безупречный вкус, авторитет и репутация позволяли привозить в Москву то, что многие считали невозможным. Личной гордостью всегда называла Пикассо в 1956-м и выставку "Москва – Париж" - в 81-м. А еще были потрясающие Матисс, Сезанн, Кандинский, Тициан, Рафаэль, Караваджо, Модильяни. Перечислять можно бесконечно. Благодаря чему это удавалось, она объясняла просто: "Это даже не столько энергия! Это желание и понимание, что это надо делать. Вы должны не просто знать это дело профессионально, историю искусства и так далее и так далее. Но вы должны влюбиться в тот дом, в ту задачу, в тот образ, который вы несёте".

Она действительно любила этот дом и его гостей. А мы все отвечали взаимностью.

"Представить себе город без Пушкинского музея невозможно. А представить себе Пушкинский без Ирины Александровны тоже было невозможно," – говорит Ольга Свиблова.

Счастьем было открытие каждой новой выставки, великолепные Декабрьские вечера, собиравшие лучших музыкантов планеты. И непрекращающийся смелый эксперимент, на который Ирина Александровна пускалась ради зрителей. У неё было огромное количество наград, включая государственные. Её ждали и радушно встречали в крупнейших собраниях мира. Одного её слова было достаточно, чтобы решить ту или иную сложнейшую проблему. А еще она очень переживала за тех, кто мечтает сделать этот мир лучше.

"Я очень сочувствую современным художникам. Одаренные люди. Но как трудно искать! Как трудно найти этот язык. Новый. Это надо искать. Надо стараться увидеть это. Жалею, что я не увижу этого. Я знаю, что не увижу. Но это будет", - говорила Антонова.

Обязательно будет. А еще будет острое желание прийти в этот дом. Который она так любила и так много для него сделала.

Ольга Стрельцова, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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