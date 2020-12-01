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В России за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом

11:44
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Общее число погибших от ковида превысило 40 тысяч человек

По последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили ещё 26402 новых случая коронавируса. Из больниц выписаны 24763 человека. Скончались 569 человек. Это максимум с начала пандемии.

Чтобы сдержать распространение инфекции, регионы вынуждены вводить новые ограничения. В Санкт-Петербурге с этого дня концертные залы, театры и кино могут быть заполнены не более, чем на четверть. А в Ростовской области закрыли катки и отменили развлекательные мероприятия с десяти вечера до семи утра.

В Хакасию доставили 150 килограммов медикаментов и средств индивидуальной защиты. Их получит военный госпиталь в Черногорске. Там лечат пациентов со всего региона.

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