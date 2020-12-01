Очередной антирекорд по числу смертей от COVID-19 в сутки отмечен в Турции

За сутки выявлено больше 31 тысячи новых заболевших

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 63 миллиона человек. Самая тяжёлая ситуация по-прежнему в США, передает "ТВ Центр".

Новые ограничения с этого дня вступили в силу в Турции. В стране вводится комендантский час, молодёжи и пожилым людям запрещается пользоваться общественным транспортом, а в выходные и вовсе выходить на улицу. За минувшие сутки в стране выявлено 31219 новых случаев коронавируса, скончались 188 человек. Это максимальные показатели с начала пандемии.

В Западной Европе впервые за три месяца зафиксировано снижение новых случаев COVID-19. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Наилучшие показатели демонстрируют страны, которые ввели наиболее жёсткие меры.

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