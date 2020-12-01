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Российские саперы обезвредили около тысячи боеприпасов в Карабахе

11:46
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Это позволит безопасно восстановить ЛЭП в Лачинском коридоре

Российские сапёры обезвредили около тысячи боеприпасов и других взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Как сообщают в Минобороны, это позволит безопасно восстановить линии электропередачи в Лачинском коридоре.

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Наши миротворцы контролируют его в рамках трёхсторонних договорённостей между Россией, Арменией и Азербайджаном, передает "ТВ Центр". В их миссию входит круглосуточный мониторинг соблюдения режима прекращения огня, обеспечение безопасности движения транспорта и возвращения беженцев. С 14 ноября в свои дома уже вернулись более 26 тысяч человек. Под контроль Баку переходят 52 населённых пункта Лачинского района.

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