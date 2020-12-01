Киев охватили протесты из-за скандала с Конституционным судом

Конфликт создал напряженность в отношениях Украины и Европы

В центре Киева проходят акции протеста. Возмущение в обществе вызвало решение Конституционного суда, которое делает невозможным борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти. Конфликт уже создал напряжённость в отношениях Украины и Европы и грозит проблемами президенту Владимиру Зеленскому.

Конституционный суд Украины - за решеткой. Добровольно. Эту железную изгородь вокруг здания возвели по просьбе присяжных, чтобы защитить суд от нападений радикалов. Митингующие бросают за забор фаеры и требуют отставки всей коллегии.

Акции протеста в Киеве начались после того, как Конституционный суд запретил антикоррупционной прокуратуре доступ к декларациям высокопоставленных чиновников Украины, то есть преследовать и вводить уголовное наказание для тех, у кого эти декларации и реальные доходы, мягко говоря, расходятся. Узнав о таком решении, в Евросоюзе, который требует от Украины жесткой борьбы с коррупцией, заявили, что если суд не отменит вердикт, Старый свет прекратит оказывать финансовую помощь, а главное - отменит безвизовый режим. Именно второе так напугало украинцев. А вместе с ними и Зеленского, который всячески стремится сохранить реноме борца с коррупцией. И вот президент спешит заверить Европу - сделаем все возможное, чтобы уладить конфликт.

"Те, кто возглавляет эту кампанию, хорошо известны. Это коалиция российских ставленников и известных украинских олигархов, которые считают угрозой деятельность антикоррупционных институтов. Они противятся интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничеству Украины с МВФ", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский настолько раздосадован, что грозит распустить Конституционный суд. Верховная фемида отвечает президенту - это не в его полномочиях и тоже противоречит Конституции. За коллегию вступилась "Батькивщина" и недвусмысленно намекнула Зеленскому - хватит плясать под чужую дудку.

"Власть хочет смести этот суд, оставить распродажу земли и стратегической собственности страны в силе, а на место действующего Конституционного суда поставить карманных марионеток, которые будут обслуживать политику колонизации страны", - заявила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.

Впрочем, главным бенефициаром грандиозного скандала, считают украинские политики, может оказаться Петр Порошенко. Именно ему приписывают авторство этого конфликта. Ведь теперь, когда Зеленский прямо вмешивается в дела Конституционного суда и открыто нарушает Основной закон страны, Порошенко, наверняка, использует этот козырь, чтобы попытаться убедить парламент объявить президенту импичмент.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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