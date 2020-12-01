Эксперты назвали версию убийства иранского ученого

В Иране обвинили Израиль, Саудовскую Аравию и США в заговоре

Иранский учёный-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит оружием, которое управлялось через спутник. Об этом сообщает иранский телеканал "Аль-Алам" со ссылкой на собственные источники. В Тегеране уже заявили о международном заговоре с участием Израиля, Саудовской Аравии и США. О заинтересованности Вашингтона говорят и западные политологи.

Треугольный заговор американцев, сионистов и саудитов. Так, министр иностранных дел Ирана охарактеризовал убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Спецслужбы Исламской республики проводят расследование. Уже выяснилось, что ученый, занимавшийся, в том числе военными разработками, находился под наблюдением западных агентов с 2017 года. Решение о ликвидации Фахризаде, по мнению Зарифа, принималось на самом высоком уровне.

"Срочные поездки госсекретаря США Майка Помпео в регион, трехсторонняя встреча в Саудовской Аравии и заявления премьер-министра Израиля Нетаньяху - все это говорит о заговоре, который, к сожалению, привел в пятницу к террористическому акту и гибели одного из выдающихся представителей нашей страны", - сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Подобный ход событий не исключают международные эксперты. Идеи Трампа напоследок ударить по Ирану - не пустое сотрясание воздуха. На протяжении всего президентского срока нынешний хозяин Белого дома так и не смог подчинить себе Тегеран. Так расстроился, что даже вышел из ядерной сделки. Но обиду затаил. Окончательно уничтожить отношения с Исламской республикой - еще и возможность насолить преемнику. Восстанавливать диалог предстоит новой администрации. Трампу удалось переманить на свою сторону Израиль и Саудовскую Аравия. У Тель-Авива постоянные разногласия с Тегераном. Эр-Рияд не прочь взять на себя роль лидера в ближневосточном регионе. Сильный соперник - Иран - в этой ситуации не нужен. Выгодное сотрудничество для трех сторон.

"Иранский ученый был в списке премьер-министра Нетаньяху. Поэтому они ждали подходящего момента - например, окончания президентского срока Трампа. Мы слышали, что в Вашингтоне обсуждали перспективы военной операции против Ирана. Удары по ядерным объектам наносить не стали, но таким образом обозначили себя", - уверен научный сотрудник центра международных исследований Клеман Терме.

На провокационный характер убийства иранского ученого указали в российском МИД. Очередная попытка дестабилизировать обстановку в и без того неспокойном регионе.

"Решительно осуждаем убийство 27 ноября 2020 года в Иране ученого Мохсена Фахризаде. Выражаем серьезную озабоченность в связи с провокационным характером этого террористического акта, явно нацеленного на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в регионе. Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах, должен понести за это ответственность", - говорится в сообщении МИД России.

Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит близ Тегерана 27 ноября. По некоторым данным, огонь был открыт с расстояния в 150 метров. Оружие израильского производства, как сообщают иранские СМИ, управлялось дистанционно. Огонь корректировали при помощи спутника. Фахризаде получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что ученый руководил различными исследованиями и отвечал за инновации при ведомстве. Он также занимал пост заместителя министра обороны. Иранские власти выясняют детали преступления. Кто его спланировал, этот вопрос в Тегеране сложностей не вызывает.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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