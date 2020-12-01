В Москве подвели итоги акции "Время карьеры"

Организаторы объявили победителей конкурса "Золотая стажировка"

В Москве подвели итоги всероссийской акции "Время карьеры", передает "ТВ Центр". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". В нем участвовали более 60 тысяч молодых людей из 35 городов страны.

Церемония закрытия прошла в прямом эфире из интерактивной студии Московского технического университета стали и сплавов. Были объявлены победители конкурса "Золотая стажировка". 84 лучших студента будут набираться опыта в ведущих российских и зарубежных компаниях. За месяц проведения акции вузы-организаторы провели вебинары и мастер-классы. Мероприятие поддержали 500 компаний-работодателей.

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