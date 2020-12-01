ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве подвели итоги акции "Время карьеры"

12:16
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Организаторы объявили победителей конкурса "Золотая стажировка"

В Москве подвели итоги всероссийской акции "Время карьеры", передает "ТВ Центр". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". В нем участвовали более 60 тысяч  молодых людей из 35 городов страны.

Церемония закрытия прошла в прямом эфире из интерактивной студии Московского технического университета стали и сплавов. Были объявлены победители конкурса "Золотая стажировка". 84 лучших студента будут набираться опыта в ведущих российских и зарубежных компаниях. За месяц проведения акции  вузы-организаторы провели вебинары и мастер-классы. Мероприятие поддержали 500 компаний-работодателей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Акции "Время карьеры"
Акции "Время карьеры"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.