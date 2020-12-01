Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 9-летней Кристины Шин

У девочки диагностировали острый лимфобластный лейкоз

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Кристины Шин из Приморского края. У девятилетней девочки диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

Она уже перенесла курс химиотерапии. Это далось ребёнку очень тяжело - были осложнения на слух и зрение, но болезнь не отступила. И сейчас Кристине требуется операция. Трансплантацию костного мозга необходимо провести как можно скорее. Сделать её готовы врачи из Первого медицинского университета имени Павлова в Санкт-Петербурге, но лечение стоит 4,5 миллиона рублей. Собрать такую сумму за несколько дней семья просто не в силах. И сейчас Кристине Шин очень нужна Ваша помощь.

9-летняя Кристина в последнее время часто рисует красавиц - обязательно с длинными волосами. Такие же недавно были и у нее самой. Выпали после химиотерапии. Что это такое, девочка еще не поняла толком. В ее обычной детской жизни вдруг все стремительно изменилось.

"19 мая пошли синяки. Сыпь. Сначала подумали, что какая-то аллергия. Потом температура начала подниматься, тошнота. Нас экстренно отправили в инфекционное отделение", - сказала мама девочки Юлия Шин.

Огромные гематомы по всему телу и сильная головная боль - все это появилось внезапно, без видимой причины. Жизнерадостный, редко болеющий ребенок стал угасать на глазах. В больнице по анализам крови врачи заподозрили острый лимфобластный лейкоз.

Онкологическое заболевание кроветворной системы, когда вместо здоровых лейкоцитов, организм начинает вырабатывать незрелые белые кровяные тельца. Кристину перевели в онкологический центр, диагноз подтвердился.

Первый курс химиотерапии - 36 дней - делали с перерывами. Девочка переносила его очень тяжело: она теряла слух, зрение и память. Лечение не помогло.

"Взяли пункцию и сказали, что ремиссии мы не достигли. Нам сказали, что нужна трансплантация костного мозга, без нее никак", - объяснила мама Кристины.

Из маленького родного городка Дальнегорск, в Приморском крае, Кристину отправили в Петербург. Врачи знаменитого "Первого меда" имени Павлова могут провести необходимую трансплантацию костного мозга, и это единственная надежда на выздоровление. Такое лечение обычно оплачивается из государственного бюджета. Но к концу года драгоценные квоты заканчиваются, а состояние Кристины просто не позволяет ждать следующего. Чтобы начать лечение сейчас, семье нужно заплатить 4,5 миллиона рублей.

"Я работаю в магазине продавцом. Папа - электрик, сын еще есть. Денег не хватает, да и работы в Дальнегорске мало. Осталась только надежда на людей", - говорит Юлия Шин.

Сейчас они снимают крохотную квартирку рядом с больницей, чтобы ближе было ходить на процедуры. Мама запретила себе плакать, а Кристина — плохо себя вести. Они ведь абсолютно одни в огромном незнакомом городе. Дома за них молятся папа, бабушка и младший брат.

Они обещают вернуться домой, но не знают, когда это произойдет. Это зависит от того, как быстро удастся собрать необходимую сумму. Времени у девочки нет, счет идет на дни. Организм Кристины борется, но и болезнь не сдается. Недавно врачи произнесли страшное слово "рецидив".

"Спросила, что это такое. Я ей объяснила — это когда болезнь возвращается. И она спросила, моя болезнь вернулась? Да. Мы будем делать все, чтобы ее не стало", - сказала мама девочки.

Несмотря ни на что, они готовятся встретить Новый год. Впервые в жизни - за тысячи километров от родного дома, вдали от семьи. Но желание будет точно одно на всех: чтобы Кристина выздоровела.

Времени у Кристины очень мало. Операцию необходимо провести как можно скорее, поэтому Ваша помощь нужна прямо сейчас. Сделать это очень просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ помочь. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Кристины Шин, программа 1122

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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