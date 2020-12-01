ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам рассказали о погоде на Новый год

10:54
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Праздники в столице будут снежными

К Новому году высота снежного покрова в столице может достичь 13 сантиметров, заявил метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха в Москве в последней декаде декабря опустится до -6 градусов.

В какую сумму россиянам обойдутся новогодние украшения
Москву оденут в новогодний наряд до 14 декабря

"В последней декаде декабря похолодает, и столбики термометров в среднем в ночные часы будут колебаться от -6 до -11, днем -1…-6. Не обойдется без зарядов снега, и есть шансы на то, что к Новому году снежный покров сохранится и может составить 8-13 сантиметров", - отметил синоптик.

Тишковец отметил, что наступающая зима в Центральном регионе будет теплой, мягкой и умеренно снежной. По его словам, средняя температура будет колебаться в пределах -4,5 градусов при норме в -7,7 градусов, передает РИА Новости.

"Эти показатели соответствуют многолетним температурным значениям таких столиц, как Осло или Хельсинки с характерным для них мягким и влажным климатом, обусловленным теплым влиянием Гольфстрима. А значит, грядущую зиму можно назвать скандинавской", - заключил эксперт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новогодняя иллюминация
Новогодняя иллюминация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.