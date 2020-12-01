Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Праздники в столице будут снежными

К Новому году высота снежного покрова в столице может достичь 13 сантиметров, заявил метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха в Москве в последней декаде декабря опустится до -6 градусов.

"В последней декаде декабря похолодает, и столбики термометров в среднем в ночные часы будут колебаться от -6 до -11, днем -1…-6. Не обойдется без зарядов снега, и есть шансы на то, что к Новому году снежный покров сохранится и может составить 8-13 сантиметров", - отметил синоптик.

Тишковец отметил, что наступающая зима в Центральном регионе будет теплой, мягкой и умеренно снежной. По его словам, средняя температура будет колебаться в пределах -4,5 градусов при норме в -7,7 градусов, передает РИА Новости.

"Эти показатели соответствуют многолетним температурным значениям таких столиц, как Осло или Хельсинки с характерным для них мягким и влажным климатом, обусловленным теплым влиянием Гольфстрима. А значит, грядущую зиму можно назвать скандинавской", - заключил эксперт.

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