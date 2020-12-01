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Какие законы вступают в силу с 1 декабря

12:07
  • вторник
  • 01 декабря 2020

В частности, теперь россияне смогут узнать о положенных им соцпособиях на портале госуслуг

Узнать о положенных социальных пособиях россияне теперь могут на портале госуслуг. Соответствующий закон вступает в силу 1 декабря. Раньше людям приходилось запрашивать информацию о льготах самим. Теперь она будет доступна в личном кабинете.

Также на портале на отсутствие выплат смогут пожаловаться медики, которые лечат пациентов с коронавирусом, передает "ТВ Центр". И с этого дня льготники получат возможность купить билет на электричку или поезд дистанционно, уже с учетом скидки. А с 29 декабря нотариусы часть своих услуг начнут оказывать онлайн.

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