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Владимир Путин поздравил Геннадия Хазанова с 75-летним юбилеем

11:53
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Президент отметил главный секрет творческого успеха артиста - его яркий артистический темперамент

Во вторник поздравления с юбилеем принимает любимец публики, эстрадный артист  Геннадий Хазанов. Ему исполняется 75 лет, сообщает "ТВ Центр".

Мастер пародии, разговорного жанра и импровизации. Его карьера начиналась в студенческой команде КВН строительного института, именно там и родился  персонаж, принесший автору бешеную популярность - "студент кулинарного техникума".

В начале 70-х Хазанов перешел в Москонцерт, где в итоге нашел себя в жанре эстрадной репризы. Он стал популярным участником телепередачи "Вокруг смеха", работал в кино, в мультипликации,  и вот уже более 20 лет руководит Театром Эстрады.

Юбиляра поздравил Владимир Путин. В телеграмме он отметил главный секрет творческого успеха  -  яркий артистический темперамент Геннадия Хазанова, его прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм.

Видео: Геннадий Хазанов. Лицо под маской

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