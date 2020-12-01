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Россиянин едва не сжег свой автомобиль и заправку (видео)

10:59
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Мужчина пытался избавиться от ледовой корки

Житель Южно-Сахалинска поджег бензобанк своего автомобиля на заправке.

Инцидент произошел 1 декабря около 2:30 ночи на углу проспекта Мира и Украинской улицы. По предварительным данным, мужчина пытался растопить лед на топливном баке при помощи зажигалки. Пары бензина вспыхнули за секунду. На видео можно заметить, что мужчина моментально выдернул заправочный пистолет из машины и бросил его на землю.

Затем он отогнал автомобиль на пару метров вперед, а сотрудник АЗС принялся тушить горящий пистолет. К счастью, никто не пострадал. Автомобиль и автозаправка выстояли.  

В свою очередь пассажирка, которая находилась в салоне автомобиля, рассказала, что мужчина приехал на заправку после мойки, тогда он и обнаружил, что вода застыла в люке. Но, по ее словам, водитель орудовал не зажигалкой, а ключом зажигания, пишет astv.ru.

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