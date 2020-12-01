У россиян возникли трудности с выплатой автокредитов

В этом году было две волны неплатежей

В октябре россияне просрочили автокредиты на 638 миллионов рублей. Объем ранней просроченной задолженности (до 30 дней) увеличился на 10,6% по сравнению с сентябрем.

Как пишет РБК со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс", это вторая за год волна неплатежей по автокредитам. Первая была в мае, когда объем неплатежей составил 672,1 миллиона рублей.

Руководитель дирекции по управлению розничными рисками Росгосстрах Банка Николай Сычев связал рост неплатежей с тем, что многие заемщики потеряли работу или стали меньше зарабатывать из-за ситуации с коронавирусом. "Никто не ожидал столь резкого нарастания второй волны в рамках пандемии", - заявил он.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин, в свою очередь, считает, что вторая волна неплатежей объясняется спросом на новые авто, который увеличился этим летом. "Могли повлиять технические выходы на просрочку в связи с активным ростом выдач в сентябре: часть заемщиков, как правило, пропускает первый платеж по разным причинам (забывчивость, перепутаны даты платежа)", - отметил Лопатин.

Между тем директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин заявил, что платежи по ссудам остановили в основном владельцы машин, которые им не по карману. "Оформляя кредит в период начала второй волны, многие заемщики не смогли точно рассчитать свои финансовые возможности", - объяснил эксперт.

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