Слуга Елизаветы II попался на краже вещей в Букингемском дворце

Мужчина уже признался в содеянном

В Великобритании королевский служащий признался, что украл из Букингемского дворца предметы общей стоимостью в 100 тысяч фунтов стерлингов (почти миллион рублей, - прим. редакции). Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 37-летнего мужчину задержали сотрудники лондонской полиции. Адамо Канто украл медаль кавалера ордена Бани, принадлежащую главе королевского двора сэру Энтони Джонстону-Берту, после чего продал ее на интернет-аукционе за 350 фунтов стерлингов. Также поданный королевы украл медаль кавалера Королевского Викторианского ордена, которая принадлежала Мэтью Сайксу, служившему с 2007 по 2010 годы при королевском дворе.

Канто признался, что среди похищенных предметов были фотографии с автографами принца Уильяма и Кейт Миддлтон и фотоальбом королевского государственного приема во время визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Все вещи он взял из шкафчиков персонала, магазинов при дворце и хранилища герцога Йоркского. 37 предметов он выставил на продажу в Сети, цена оказалась значительно ниже их реальной стоимости. Не все украденные вещи удалось вернуть.

В настоящее время окружной судья освободил мужчину под залог и направил его дело в другой суд для вынесения приговора, теперь Канто может ожидать тюремное заключение. Во дворце не стали комментировать случившееся.

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