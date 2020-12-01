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Фотомодель зарезала своего мужа в Санкт-Петербурге

11:36
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Мужчина без капли стеснения делал комплименты подруге при жене

Российская модель Лилия Судакова, снимавшаяся для Vogue и других глянцевых журналов, убила своего мужа во время поездки в Санкт-Петербург.

Как стало известно изданию "Фонтанка", вечером 28 ноября супруг 25-летней модели, 28-летний Сергей Попов привел в квартиру на Гагаринской улице компанию, в которой была девушка. Мужчина начал оказывать ей знаки внимания при Судаковой. Между возлюбленными произошла ссора, которая усилилась после ухода друзей. В один момент девушка схватилась за нож и ударила супруга в сердце.

Telegram-канал Mash на Мойке утверждает, что Судакова ранила Попова при самообороне: во время ссоры мужчина начал ее избивать.  

После содеянного Лилия вызвала скорую помощь. Сергея доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где на следующий день он скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". На данный момент решается вопрос об аресте Судаковой. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Конфликты часто случались в семье Судаковой и Попова. По информации kp.ru ("Комсомольской правды"), девушка официально нигде не работает, ее супруг тоже значился как безработный.

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Лилия Судакова
Лилия Судакова
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