ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под Омском свиней с чумой кормили объедками из ковидной больницы

12:20
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Почти 400 животных пришлось уничтожить

Под Омском в деревне Березянка обнаружили свиней, зараженных африканской чумой (АЧС). 374 свиньи пришлось уничтожить, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону. Отмечается, что животных кормили отходами из ковидной больницы.

С 30 ноября по 24 декабря в населенном пункте введен карантин из-за обнаружения очага АЧС, соответствующее решение принял губернатор Омской области.

Специалисты Россельхознадзора провели проверки в двух соседних с Березянкой деревнях, Давыдовке и Зеленовке. "На вопрос, почему не кормите комбикормом, нам ответили, что это невыгодно. Выгодно собирать помои с детских садиков, ковидной больницы имени Кабанова, кормить этим свиней, собирать на помойках отходы овощей, фруктов, которые выкидывают киоски", - сообщила замруководителя управления Россельхознадзора по Омской области Ольга Матыка.

Она подчеркнула, что свиней выращивали на продажу, из убойного пункта зараженное мясо должно было поступить в торговые точки Омска, а также в Исилькульский район и Тюменскую область, но его вовремя успели изъять.

В Минздраве Омской области, в свою очередь, заверили, что еда, которая остается после приема пищи пациентами с подозрением на коронавирус, обеззараживается специальными растворами и затем отправляется на утилизацию. "Объемы таких отходов минимальны. Ответственность за своевременную и качественную утилизацию отходов несет подрядная организация, которая занимается их вывозом по договору с лечебным учреждением", - добавили в ведомстве.

АЧС считается не опасной для человека, передает РИА Новости. "Учитывая специфику коронавируса, а также данные по африканской чуме свиней, можно с уверенностью говорить о том, что пищевые отходы лечебных учреждений никоим образом не влияют на эпидемиологическую обстановку", - заключили в министерстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Свиньи
Свиньи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.