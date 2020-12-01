Под Омском свиней с чумой кормили объедками из ковидной больницы

Почти 400 животных пришлось уничтожить

Под Омском в деревне Березянка обнаружили свиней, зараженных африканской чумой (АЧС). 374 свиньи пришлось уничтожить, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону. Отмечается, что животных кормили отходами из ковидной больницы.

С 30 ноября по 24 декабря в населенном пункте введен карантин из-за обнаружения очага АЧС, соответствующее решение принял губернатор Омской области.

Специалисты Россельхознадзора провели проверки в двух соседних с Березянкой деревнях, Давыдовке и Зеленовке. "На вопрос, почему не кормите комбикормом, нам ответили, что это невыгодно. Выгодно собирать помои с детских садиков, ковидной больницы имени Кабанова, кормить этим свиней, собирать на помойках отходы овощей, фруктов, которые выкидывают киоски", - сообщила замруководителя управления Россельхознадзора по Омской области Ольга Матыка.

Она подчеркнула, что свиней выращивали на продажу, из убойного пункта зараженное мясо должно было поступить в торговые точки Омска, а также в Исилькульский район и Тюменскую область, но его вовремя успели изъять.

В Минздраве Омской области, в свою очередь, заверили, что еда, которая остается после приема пищи пациентами с подозрением на коронавирус, обеззараживается специальными растворами и затем отправляется на утилизацию. "Объемы таких отходов минимальны. Ответственность за своевременную и качественную утилизацию отходов несет подрядная организация, которая занимается их вывозом по договору с лечебным учреждением", - добавили в ведомстве.

АЧС считается не опасной для человека, передает РИА Новости. "Учитывая специфику коронавируса, а также данные по африканской чуме свиней, можно с уверенностью говорить о том, что пищевые отходы лечебных учреждений никоим образом не влияют на эпидемиологическую обстановку", - заключили в министерстве.

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