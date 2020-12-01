Депутат МГД Головченко: Малый и средний бизнес в Москве получит масштабную поддержку в 2021 году

Столица идеально подходит для бизнеса и инвестиций

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко сообщил, что в бюджете столицы на 2021 год учтены все меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые были приняты в начале пандемии коронавируса.

"Городской бюджет сможет компенсировать дефицит во многом благодаря налогам, которые платят бизнесмены, - сказал Головченко агентству "Москва". - Мы должны понимать: помощь бизнесу - это не благотворительные выплаты в сложной ситуации, это инвестиция, которая потом вернется. В проект бюджета на 2021 год предусмотрена финансовая поддержка субъектов МСП в объеме 7,8 млрд руб. Этими деньгами также смогут воспользоваться организации, которые осуществляют инвестиционную деятельность, деятельность в сферах промышленности и экспорта, оказывают содействие развитию предпринимательской, экспортной и промышленной деятельности. Субсидии на поддержку МСП составят 3,6 млрд руб.".

33 млн руб. власти выделят на субсидии, которые помогут субъектам малого и среднего предпринимательства. Это задумано в рамках реализации регионального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию". На другой проект - "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" - будет выделено 125 млн руб.

По мнению Валерия Головченко, бизнесу нужно дать возможность обеспечивать себя самому. Для этого Москва посодействует в подготовке кадров для МСП и промышленности. Под эту цель из бюджета выделят 1,6 млрд руб. Еще 4 млн руб. планируется потратить на обучение работников, занятых в сферах малого и среднего предпринимательства и промышленности, а также тех граждан, которые хотят стать бизнесменами.

В рамках реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" в Москве пройдут мероприятия, направленные на обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. Как сказал Головченко, это обойдется городу в 76 млн руб.

"На программу "Москва - город для бизнеса и инвестиций" выделяется 32 млрд руб. На формирование благоприятной деловой среды - 10,2 млрд. Также планируется потратить 83,5 млрд руб. на программу "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы", - заключил Валерий Головченко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"