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"Очень хорошо ее знал": Путин выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой

12:36
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Президент неоднократно посещал Пушкинский музей

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью президента Пушкинского музея Ирины Антоновой.
"Представить Пушкинский музей без нее невозможно": памяти Ирины Антоновой

"Ее Путин очень хорошо знал, он бывал неоднократно у нее в музее, ценил ее экспертные глубочайшие знания. И президент глубоко соболезнует в этой связи", - заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что в скором времени президент отправит родным и близким Антоновой соответствующую телеграмму, пишет РИА Новости.

Российский искусствовед, директор и президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась 1 декабря в возрасте 98 лет. Всю жизнь она способствовала укреплению культурных связей России с зарубежными странами, организовала крупнейшие международные выставки.

Антонова имеет множество наград. Она лауреат Государственной премии России, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.

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