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Депутат МГД Перфилова: Рост заработной платы московских педагогов заложен в бюджете на 2021 год

13:02
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Власти столицы намерены финансово поддержать учителей

Проект бюджета столицы на следующий год предусматривает увеличение заработной платы работников бюджетной сферы, по планам индексация должна составить 3,7%. Об этом рассказала депутат Московской городской думы, директор школы №2098 Надежда Перфилова.

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"Документ принят в первом чтении, депутаты готовят поправки. Некоторые статьи бюджета могут быть скорректированы, но главное не изменится. У этого документа четкая социальная направленность: проект бюджета закрепляет выделение на социальную сферу 56% всех расходов. Считаю очень важным, что в бюджете сохранены и проиндексированы на 3,7% зарплаты для всей бюджетной сферы. Это является сильнейшим фактором стабильности", - заявила парламентарий.

Она подчеркнула, что социальная направленность бюджета указывает на то, что город даже в условиях кризиса продолжает заботиться о специалистах. По словам Перфиловой, власти Москвы не хотят растерять уникальные педагогические коллективы в школах, детских садах, дополнительном образовании и в детском и юношеском спорте.

Депутат отметила, что бюджет предполагает выделение средств на стимулирование преподавателей. На финансирование этой статьи запланировано 142,9 миллиона рублей. Каждый учитель, который создает авторские разработки и уроки для Московской электронной школы, будет получать дополнительно 10 тысяч рублей в месяц. За классное руководство ежемесячно полагается от 12,5 тысяч рублей, передает АГН "Москва".

"Сегодня московская школа - это высокий статус, в наших школах престижно учиться и престижно работать. Наши педагоги получают высокую зарплату, понимают, что их труд важен, нужен и требует постоянного роста и повышения квалификации. Вложения в систему образования, в профессиональный рост педагогических коллективов позволили не просто улучшить показатели по отдельным школам. Сегодня мы можем говорить о том, что для учеников любого района Москвы созданы равные условия, равный доступ к качественному образованию. Эти завоевания надо сохранить, и обсуждаемый проект бюджета закрепляет все важные для образовательной сферы направления", - резюмировала парламентарий.

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