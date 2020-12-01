В Казани задержали подозреваемого в убийстве десятков женщин

Мужчина нападал на людей в разных городах Поволжья в 2011-2013 годах

В Казани задержан мужчина, который подозревается в серии убийств пожилых женщин, совершенных в период с 2011 по 2013 годы в городах Поволжья.

"Задержанный Радик Тагиров подозревается в нападениях на пожилых женщин в разных городах Поволжья в 2011-2013 годах", - сообщает источник "Интерфакса".

По его данным, Тагирова подозревают в убийстве нескольких десятков женщин. СМИ прозвали мужчину "поволжским маньяком".

Источник ТАСС также подтверждает информацию о задержании подозреваемого в серии убийств пожилых женщин. Официального комментария правоохранительных органов пока нет.

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