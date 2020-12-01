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Названа причина смерти президента Пушкинского музея

13:02
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Ей было 98 лет

Директор и президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова умерла от коронавируса.
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Кроме того, у искусствоведа были и другие сопутствующие заболевания, об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Пушкинского музея.

"У нее сочетанный диагноз: коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован <…> Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кардиосклероз", - говорится в сообщении ГМИИ.

Ирина Антонова скончалась 1 декабря в возрасте 98 лет. Всю жизнь она способствовала укреплению культурных связей России с зарубежными странами, организовала крупнейшие международные выставки.

Антонова имеет множество наград. Она лауреат Государственной премии России, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.

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